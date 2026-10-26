В Уфе перекроют движение по Восточному выезду

Как сообщили в минтрансе региона, 31 октября с полуночи до пяти утра полностью перекроют движение по тоннелю Восточного выезда Уфы – в сторону трассы М-5 «Урал». Это необходимо для перехода ремонтных работ на правую полосу и подготовки левой полосы к запуску движения.

Кроме того, с 31 октября по 2 декабря будет поэтапное ограничение правой полосы при движении из города в сторону федеральной трассы, а с 5 декабря по 8 января — в сторону Уфы.

Ранее мы сообщали о перекрытии в Уфе ряда улиц.