Где в Уфе сузили проезд с 20 октября

Из-за работ на инженерных сетях в Уфе частично перекроют ряд улиц, предупредили в мэрии.
С 20 по 30 октября:
- на одной полосе по четной стороне ул. Фронтовых Бригад — от ул. Транспортной, 28 до ул. Мушникова, 3;
- на одной полосе по четной стороне ул. Степана Злобина в районе дома №38;
- на одной полосе по нечетной стороне ул. Коммунаров в районе дома №53.
С 20 октября по 5 ноября:
- на одной полосе по нечетной стороне ул. Блюхера в районе дома №3/1.
С 20 октября по 20 ноября:
- на ул. Подполковника Недошивина между домами №№3 и 7.
С 20 октября по 24 ноября:
- на одной полосе по нечетной стороне и на двух полосах по четной стороне ул. Блюхера в районе дома №2/3,
- на одной полосе проезжей части по нечетной стороне ул. Рихарда Зорге от дома 75к1 до ул. Блюхера, 2/3.
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