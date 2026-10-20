Где в Уфе сузили проезд с 20 октября

Из-за работ на инженерных сетях в Уфе частично перекроют ряд улиц, предупредили в мэрии.

С 20 по 30 октября:

- на одной полосе по четной стороне ул. Фронтовых Бригад — от ул. Транспортной, 28 до ул. Мушникова, 3;

- на одной полосе по четной стороне ул. Степана Злобина в районе дома №38;

- на одной полосе по нечетной стороне ул. Коммунаров в районе дома №53.

С 20 октября по 5 ноября:

- на одной полосе по нечетной стороне ул. Блюхера в районе дома №3/1.

С 20 октября по 20 ноября:

- на ул. Подполковника Недошивина между домами №№3 и 7.

С 20 октября по 24 ноября:

- на одной полосе по нечетной стороне и на двух полосах по четной стороне ул. Блюхера в районе дома №2/3,

- на одной полосе проезжей части по нечетной стороне ул. Рихарда Зорге от дома 75к1 до ул. Блюхера, 2/3.