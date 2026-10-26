В Уфе на берегу реки Белой открыли базу отдыха «Свобода»

Проект, одобренный инвестиционным комитетом РБ еще в 2023 году, теперь готов принимать гостей. Об этом сообщил и. о. главы города Рустам Шарипов.

«Вместе с Каринэ Хабировой и другими гостями мы осмотрели территорию комплекса. Подобные объекты для нас очень важны. Они укрепляют экономику Уфы и республики. Мы продолжим работать над привлечением инвесторов и усилением туристического потенциала столицы», — отметил градоначальник.

База отдыха рассчитана на семейный отдых с детьми. Одновременно может принять до 100 гостей и предоставить комфортный отдых у реки, в непосредственной близости от центра города.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Уфа готовится принять Российский энергетический форум.