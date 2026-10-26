В Уфе на берегу реки Белой открыли базу отдыха «Свобода»

Проект, одобренный инвестиционным комитетом РБ еще в 2023 году, теперь готов принимать гостей. Об этом сообщил и. о. главы города Рустам Шарипов.
«Вместе с Каринэ Хабировой и другими гостями мы осмотрели территорию комплекса. Подобные объекты для нас очень важны. Они укрепляют экономику Уфы и республики. Мы продолжим работать над привлечением инвесторов и усилением туристического потенциала столицы», — отметил градоначальник.
База отдыха рассчитана на семейный отдых с детьми. Одновременно может принять до 100 гостей и предоставить комфортный отдых у реки, в непосредственной близости от центра города.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Уфа готовится принять Российский энергетический форум.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.