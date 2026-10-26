Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
09:22 (UTC+5), 26 Октября 2026

Уфа готовится принять Российский энергетический форум

Добавить в предпочтительные источники Google
ООО "БВК" предоставлено пресс-службой
Фото: ООО "БВК" | предоставлено пресс-службой
Прослушать статью:

С 28 по 30 октября выставочный комплекс «Уфа Экспо» примет Российский энергетический форум, 32-ю международную выставку «Энергетика Урала» и специализированную выставку «Электротехника. Кабель». Регистрация слушателей на форум и выставки продолжается, однако времени остается немного — она завершится 26 октября в 18:00 по московскому времени.

Центральной темой форума в этом году станет «Генерация 2.0». Ключевое событие — пленарная сессия — пройдет 28 октября с участием представителей Правительства Республики Башкортостан, Группы «Интер РАО», федеральных союзов и зарубежных экспертов. Модератором выступит главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков.

Участие в мероприятиях примут 205 компаний. В работе Форума принимают участие делегации из Узбекистана, Казахстана и Алжира. Среди крупных участников — Башкирская генерирующая компания (генеральный спонсор форума), «Башкирэнерго», электротехнический холдинг «ЭРСО» и другие.

Деловая программа объединяет 45 мероприятий, в которых выступят 230 федеральных и региональных экспертов. В фокусе обсуждений — комплексная модернизация энергетической инфраструктуры, развитие искусственного интеллекта, цифровых двойников и интеллектуальных сетей.

Для специалистов организованы технологические дни. В рамках «Дня поставщика» пройдут прямые переговоры с главными энергетиками и техническими директорами ведущих предприятий. «День электромонтажника» будет посвящен новейшим решениям и безопасности работ.

Особое внимание на форуме уделят молодежной повестке. Директора ведущих энергетических компаний проведут встречи со студентами, а для школьников организуют Энергетический диктант.

Параллельно пройдет II конкурс «Электромастер Урала» -  соревнование за звание лучшего электромонтажника, призванное повысить престиж рабочих профессий. Конкурс проводится в двух номинациях: «Юниор» — для молодых специалистов и учащихся профильных направлений; «Профи» — для опытных электромонтажников.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики РФ.

Организаторы – Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Выставочная компания «БВК».

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте https://refbvk.ru/.

Реклама. ООО "БВК". ИНН 0278179329
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru