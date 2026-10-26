Уфа готовится принять Российский энергетический форум

С 28 по 30 октября выставочный комплекс «Уфа Экспо» примет Российский энергетический форум, 32-ю международную выставку «Энергетика Урала» и специализированную выставку «Электротехника. Кабель». Регистрация слушателей на форум и выставки продолжается, однако времени остается немного — она завершится 26 октября в 18:00 по московскому времени.

Центральной темой форума в этом году станет «Генерация 2.0». Ключевое событие — пленарная сессия — пройдет 28 октября с участием представителей Правительства Республики Башкортостан, Группы «Интер РАО», федеральных союзов и зарубежных экспертов. Модератором выступит главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков.

Участие в мероприятиях примут 205 компаний. В работе Форума принимают участие делегации из Узбекистана, Казахстана и Алжира. Среди крупных участников — Башкирская генерирующая компания (генеральный спонсор форума), «Башкирэнерго», электротехнический холдинг «ЭРСО» и другие.

Деловая программа объединяет 45 мероприятий, в которых выступят 230 федеральных и региональных экспертов. В фокусе обсуждений — комплексная модернизация энергетической инфраструктуры, развитие искусственного интеллекта, цифровых двойников и интеллектуальных сетей.

Для специалистов организованы технологические дни. В рамках «Дня поставщика» пройдут прямые переговоры с главными энергетиками и техническими директорами ведущих предприятий. «День электромонтажника» будет посвящен новейшим решениям и безопасности работ.

Особое внимание на форуме уделят молодежной повестке. Директора ведущих энергетических компаний проведут встречи со студентами, а для школьников организуют Энергетический диктант.

Параллельно пройдет II конкурс «Электромастер Урала» - соревнование за звание лучшего электромонтажника, призванное повысить престиж рабочих профессий. Конкурс проводится в двух номинациях: «Юниор» — для молодых специалистов и учащихся профильных направлений; «Профи» — для опытных электромонтажников.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики РФ.

Организаторы – Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Выставочная компания «БВК».

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте https://refbvk.ru/.