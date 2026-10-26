В Нижнем Новгороде создали прибор для ранней диагностики стресса у растений

Аппарат, изобретенный учеными ННГУ имени Н. И. Лобачевского, весит меньше 1,5 кг. В будущем такой прибор пригодится для наблюдения за сельхозкультурами и экологического контроля, сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что разработка может лечь в основу отечественной технологии быстрой оценки состояния растений.

Ранее ученые Башкирии получили 20 грантов на передовые исследования.