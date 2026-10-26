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11:51 (UTC+5), 26 Октября 2026

В городе Башкирии ввели график подвоза воды из-за крупной аварии

По словам главы города Октябрьского Алексея Пальчинского, произошла уже третья авария – ситуация не простая.

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Алексей Пальчинский Мах
Фото: Алексей Пальчинский | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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В городском округе Октябрьского ввели режим повышенной готовности в связи с третьей за последнее время крупной аварией на магистральном водоводе. Под отключение попали микрорайоны от 28-го до 40-го.

По словам главы города, сложность ситуации заключается в том, что даже после замены поврежденного участка водовода системе потребуется время на заполнение и нормализацию давления. Из-за падения давления в сети будут отключаться городские теплопункты, что приведет к отсутствию горячего водоснабжения в затронутых районах.

«Можно долго рассуждать, кто в этом виноват, причин будет много. Важнее другое — что предпринимается сейчас для нормализации водоснабжения. Ситуацию держу на контроле», — заявил Алексей Пальчинский.

Для обеспечения жителей питьевой водой на время ремонтных работ организован подвоз. Задействовано пять машин: одна машина постоянно находится на территории городской больницы; три машины стоят по точкам в микрорайонах; одна машина работает по заявкам жителей.

Для уточнения времени прибытия водовозок и справочной информации работают усиленные диспетчерские службы:

Диспетчерская водоканала (4 телефона): +7 (34767) 5-30-36, +7 (987) 242-56-18, +7 (34767) 4-04-97, +7 (34767) 5-21-70.

Ситуационный кол-центр администрации: 6-27-47, +7 927 920-69-79.

Информацию о ходе работ власти обещают обновлять по мере поступления новых данных.

Ранее в городе Башкирии изменили режим подачи воды.

Видео: Алексей Пальчинский | Мах
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