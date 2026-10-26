В городе Башкирии изменится режим подачи воды

В связи с понижением запаса воды в резервуарах после проведения ремонтных работ на Катайском водозаборе на линиях электропередачи, МУП «Водоканал» сообщает об изменении режима водоснабжения в Белорецке.
С 26 по 30 октября 2026 года с 9.00 до 18.00 и с 21.00 до 6.00 подача холодного водоснабжения будет осуществляться с пониженным давлением.
В пресс-службе предприятия отмечают, что в указанный период возможны перебои с подачей воды на верхних этажах многоквартирных домов. В связи с этим жителей просят иметь необходимый запас питьевой воды.
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