В городе Башкирии изменится режим подачи воды

В связи с понижением запаса воды в резервуарах после проведения ремонтных работ на Катайском водозаборе на линиях электропередачи, МУП «Водоканал» сообщает об изменении режима водоснабжения в Белорецке.

С 26 по 30 октября 2026 года с 9.00 до 18.00 и с 21.00 до 6.00 подача холодного водоснабжения будет осуществляться с пониженным давлением.

В пресс-службе предприятия отмечают, что в указанный период возможны перебои с подачей воды на верхних этажах многоквартирных домов. В связи с этим жителей просят иметь необходимый запас питьевой воды.