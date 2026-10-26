В Башкирии все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме

Отстающие муниципалитеты устранили замечания Ростехнадзора и получили паспорта готовности к прохождению отопительного сезона, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова. Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в семи муниципалитетах пока документов нет.

«Замечания были полностью отработаны и устранены. Благодаря чему все муниципальные образования республики на 100% обеспечили получение паспортов готовности к отопительному периоду», – отметила руководитель ведомства.

Отметим, что, несмотря на отсутствие паспортов, в муниципалитетах отопительный сезон начался вовремя, тепло оперативно начали подавать и в социальные объекты, и в жилые дома.