Министр ЖКХ Башкирии оценила готовность республики к отопительному сезону

«Если смотреть комплексно, то, в принципе, республика готова к началу отопительного сезона. Абсолютно во все многоквартирные дома пришло тепло, котельные все запустились. Конечно же, есть ряд вопросов в части регулировки, но в целом все службы готовы, аварийные бригады созданы, коммунальная техника подготовлена, поэтому, в принципе, оценка удовлетворительная», — пояснила Голованова.
Вместе с тем, по словам министра, при подготовке городов и районов к зимнему периоду возникали определенные трудности.
«Мы на оперативке у Главы республики Радия Хабирова докладывали, что 7 муниципалитетов не получили паспорта Ростехнадзора. Из них сегодня осталось два. Соцобъекты абсолютно все подключены, кроме одного стадиона в Уфе, где собственники решили начать отопительный сезон немного позже. Не потому, что они не готовы, а просто в силу экономии средств и других причин», — прокомментировала Голованова.
Ранее стало известно, что жители Башкирии задолжали за тепло 4 млрд рублей.
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