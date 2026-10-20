Жители Башкирии задолжали за тепло 4 млрд рублей

Речь идет о тех потребителях теплоэнергии, которые заключили с организацией прямые договоры. Вместе с тем задолженность управляющих компаний и жилищных организаций составляет порядка 1,5 млрд рублей, а прочих предприятий и ведомств — около 500 млн рублей.

«Почему такой разнобой идёт? Прочие компании и предприятия нам должны так мало, потому что для них работает „рычаг отключения“. То есть если они должны, то мы, соответственно, проводим мероприятия по отключению их от теплоресурсов. Поэтому все компании нацелены на то, чтобы заплатить. В отношении жилых домов нам запрещено это делать законом. Поэтому задолженность с жителей взыскивается только в судебном порядке.



Задолженность же УК связана с тем, что есть потребление тепла и горячей воды на содержание общедомового имущества, и мы понимаем, что в основном эта задолженность строится из-за того, что сами жители не заплатили той или иной управляющей организации по статье содержания», — прокомментировал Петров.

При этом, по его данным, есть и такие управляющие компании, которые не платят по долгам намеренно, поэтому с ними проводятся разъяснительные беседы в рамках действующего законодательства.

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