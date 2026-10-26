В Башкирии продолжаются рабочие встречи с белорусскими партнёрами

26 октября в Башкортостане начала работу официальная делегация Беларуси во главе с председателем Национального банка Республики Беларусь Романом Головченко, сообщили в республиканском кабмине.
В рамках визита белорусские гости вместе с первым заместителем премьер-министра правительства Башкортостана Рустамом Муратовым возложили цветы к памятнику Героя России Минигали Шаймуратова на Советской площади. Памятник был открыт по инициативе главы региона Радия Хабирова и посвящен воинам Башкирской кавалерийской дивизии.
Также делегация посетила визит-центр «Тура-хан» в Чишминском районе. Здесь гостям представили проект Евразийского музея кочевых цивилизаций – масштабного культурного объекта, который станет новой точкой притяжения для туристов.
Ранее, с 21 по 23 октября, Башкортостан принимал делегацию министерства промышленности Беларуси. Стороны провели совещание о развитии экономического партнерства, укреплении связей между предприятиями двух республик.
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