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20:36 (UTC+5), 23 Октября 2026

Делегация Беларуси в Башкирии ознакомилась с работой тракторного завода

Делегация министерства промышленности Республики Беларусь во главе с заместителем министра Денисом Бакеем посетила ООО «АгроСпецТехника» в селе Зубово Уфимского района.

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Алик Рамазанов пресс-служба минпрома РБ
Фото: Алик Рамазанов | пресс-служба минпрома РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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В обсуждении вопросов промышленной кооперации с официальным дилером Минского тракторного завода в Башкортостане также принял участие заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Марат Исламов.

Как рассказали в пресс-службе правительства, гостям показали технику белорусского производства, представленную на площадке дилера – от компактных тракторов до энергонасыщенных машин, а также прицепное и навесное оборудование. ООО «АгроСпецТехника» занимается продажей, техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, двигателей, агрегатов и гидроманипуляторов.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Марат Исламов подчеркнул, что сотрудничество с белорусскими производителями помогает обеспечивать потребности предприятий и организаций Башкортостана.

– Белорусская техника давно работает в хозяйстве нашей республики – в полях, на улицах городов и на строительных площадках. Для нас важно поддерживать сотрудничество с производителями и их официальными дилерами, чтобы предприятия могли выбирать подходящие машины и получать необходимое обслуживание в Башкортостане. Это укрепляет деловые связи и помогает поддерживать техническую базу наших отраслей, – обозначил Марат Исламов.

Генеральный директор ООО «АгроСпецТехника» Владимир Захаров рассказал о востребованности тракторов МТЗ в республике и их применении в разных отраслях.

– Башкортостан – один из крупных рынков для тракторов МТЗ в сельском хозяйстве. На нашу республику приходится порядка 60–65% рынка в этом сегменте. При этом такая техника нужна далеко не только аграриям. Тракторы работают в коммунальном хозяйстве, помогают лесникам и строительным организациям. Их универсальность и доступность сервиса делают их востребованными в самых разных сферах, — отметил он.

В ходе визита также обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению коммунального хозяйства необходимой техникой. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Арсланбек Хайдаров провёл рабочую встречу с представителем компании «АМКОДОР» по вопросам планирования закупок техники для отрасли.

Ранее мы сообщали, что в рамках визита делегации Республики Беларусь в Башкортостан состоялось подписание Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Башкирии и министерством промышленности Беларуси.

Алик Рамазанов пресс-служба минпрома РБ
Алик Рамазанов пресс-служба минпрома РБ
Фото: Алик Рамазанов | пресс-служба минпрома РБ
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