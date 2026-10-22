В Башкирии подписали Меморандум о сотрудничестве с Беларусью в сфере АПК

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, документ закрепляет намерения сторон развивать партнёрство в пределах своей компетенции. Ключевым направлением совместной работы станет обновление парка сельскохозяйственной техники в Башкортостане, а также содействие реализации действующих федеральных и региональных программ, направленных на укрепление материально-технической базы агропромышленного комплекса республики.
Подписание Меморандума создаёт основу для системной кооперации с белорусскими производителями. Это позволит обеспечить аграриев республики современной техникой, повысить эффективность сельхозпроизводства и ускорить внедрение надёжных технических решений в районах Башкортостана.
От Республики Башкортостан Меморандум подписал заместитель премьер‑министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
– Сотрудничество с Республикой Беларусь – важный шаг для развития нашего АПК, в частности укрепления технической оснащённости. Обновление парка сельхозтехники напрямую влияет на темпы полевых работ, качество урожая и экономическую устойчивость хозяйств. Также обговорили возможность выпуска инновационных платформ для перевозки пчел. Рассчитываем, что совместная работа позволит оперативно внедрять надёжные технические решения и масштабировать лучшие практики в хозяйствах республики, – отметил в рамках рабочей встречи Ильшат Фазрахманов.
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