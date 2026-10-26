В Башкирии на озере Аслыкуль инспекторы изъяли браконьерские сети

В незаконно установленные снасти попали две крупные щуки. Инспекторы освободили рыбу и выпустили ее обратно в озеро живой.
По данным пресс-службы минэкологии РБ, о находке сразу сообщили в службу спасения по номеру 112. На место прибыли сотрудники полиции, которые изъяли сети для дальнейшего разбирательства. По словам инспекторов, браконьеры установили снасти ранним утром — об этом говорит их чистое состояние и малый улов.
Как отметила начальник парка Гузель Гильманова, такие рейды проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
В ведомстве напомнили, что на особо охраняемых природных территориях рыбалка сетями строго запрещена, так как наносит серьезный ущерб популяции. Контроль за акваторией озера усилили.
Ранее в Башкирии спасли куницу, попавшую в капкан на крыс.
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