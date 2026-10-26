В Башкирии фермера оштрафовали за сброс навоза в реки Ашкадар и Кармалка

Инспектор минэкологии РБ обнаружил, что местные животноводческие фермы сбрасывали в воду неочищенные стоки от жизнедеятельности крупного рогатого скота.
Лабораторный анализ подтвердил серьезное превышение предельно допустимых норм загрязняющих веществ ниже по течению реки Ашкадар.
По факту загрязнения прокуратура возбудила административное дело. Руководителя сельскохозяйственного предприятия оштрафовали.
Сброс сточных вод с ферм полностью прекратили. Проверки проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», отметили в пресс-службе минэкологии РБ.
Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль инспекторы изъяли браконьерские сети.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.