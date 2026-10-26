Соцфонд сообщил, когда семьи с детьми получат выплаты за октябрь

Выплаты и пособия семьям с детьми за октябрь поступят 3, 5, 6 ноября, сообщил Социальный фонд России в своем в мессенджере Макс.
«3, 5, 6 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь», — говорится в сообщении.
3 ноября Соцфонд перечислит единое пособие для семей с детьми, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
5 ноября поступит выплата средств из материнского капитала. Средства могут быть зачислены в течение дня — с утра до позднего вечера.
6 ноября придет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Его выплачивают до 8-го числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше.
Если выплаты приходят через «Почту России», их доставят с 3-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
Чтобы меры поддержки пришли вовремя, граждан просят заранее проверить личные данные и актуальность реквизитов.
Ранее сообщалось: в России на 30 дней увеличат срок больничного по уходу за ребенком.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.