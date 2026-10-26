Соцфонд сообщил, когда семьи с детьми получат выплаты за октябрь

Выплаты и пособия семьям с детьми за октябрь поступят 3, 5, 6 ноября, сообщил Социальный фонд России в своем в мессенджере Макс.

«3, 5, 6 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь», — говорится в сообщении.

3 ноября Соцфонд перечислит единое пособие для семей с детьми, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 ноября поступит выплата средств из материнского капитала. Средства могут быть зачислены в течение дня — с утра до позднего вечера.

6 ноября придет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Его выплачивают до 8-го числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше.

Если выплаты приходят через «Почту России», их доставят с 3-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Чтобы меры поддержки пришли вовремя, граждан просят заранее проверить личные данные и актуальность реквизитов.

Ранее сообщалось: в России на 30 дней увеличат срок больничного по уходу за ребенком.