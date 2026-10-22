В России на 30 дней увеличат срок больничного по уходу за ребенком

Правительство России увеличит на 30 дней срок больничного по уходу за заболевшим ребенком. Об этом 22 октября на заседании правительства заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В настоящее время в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания родители могут получать пособие по временной нетрудоспособности в течение 45–120 дней в год. Премьер-министр подчеркнул, что инициатива позволит родителям дольше ухаживать за заболевшими детьми с сохранением финансовой помощи.
«Бывают случаи, когда требуется больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, и даже максимального периода может не хватить. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет, конечно же, для семей дополнительным подспорьем», — цитируют Мишустина «Известия».
Ранее мы сообщали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных мерах поддержки семейных микропредприятий.
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