Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
21:10 (UTC+5), 22 Октября 2026

В России на 30 дней увеличат срок больничного по уходу за ребенком

Добавить в предпочтительные источники Google
архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Правительство России увеличит на 30 дней срок больничного по уходу за заболевшим ребенком. Об этом 22 октября на заседании правительства заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В настоящее время в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания родители могут получать пособие по временной нетрудоспособности в течение 45–120 дней в год. Премьер-министр подчеркнул, что инициатива позволит родителям дольше ухаживать за заболевшими детьми с сохранением финансовой помощи.

«Бывают случаи, когда требуется больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, и даже максимального периода может не хватить. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет, конечно же, для семей дополнительным подспорьем», — цитируют Мишустина «Известия».

Ранее мы сообщали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных мерах поддержки семейных микропредприятий.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru