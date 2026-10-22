Госдума приняла законопроект о допмерах поддержки семейных микропредприятий

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Законопроект предусматривает возможность отнесения к социальным предприятиям микропредприятий (численность работников — до 15 человек, доход — до 120 млн рублей), обеспечивающих занятость членов одной семьи, если не менее 50% работников или членов организации относятся к членам одной семьи.

Также устанавливается закрытый перечень членов семьи: супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители и усыновленные.

Авторы законопроекта рассчитывают, что реализация инициативы будет способствовать развитию семейного предпринимательства, укреплению преемственности, вовлечению молодежи в бизнес и развитию наставничества.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии положено семьям с детьми.