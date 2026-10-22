Госдума приняла законопроект о допмерах поддержки семейных микропредприятий

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Законопроект предусматривает возможность отнесения к социальным предприятиям микропредприятий (численность работников — до 15 человек, доход — до 120 млн рублей), обеспечивающих занятость членов одной семьи, если не менее 50% работников или членов организации относятся к членам одной семьи.
Также устанавливается закрытый перечень членов семьи: супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители и усыновленные.
Авторы законопроекта рассчитывают, что реализация инициативы будет способствовать развитию семейного предпринимательства, укреплению преемственности, вовлечению молодежи в бизнес и развитию наставничества.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии положено семьям с детьми.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.