Повар из Уфы пришла на кастинг в кулинарную битву шефов

Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 8-летняя Айлин Гарипова из Уфы. На кастинг в шоу Айлин принесла беляши. Если Айлин удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них.

Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, сообщили в пресс-службе телеканала.

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