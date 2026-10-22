Ляйсан Утяшева рассказала о своей землячке-модели

«Такие новости из Башкортостана читать особенно приятно, — отметила Ляйсан Утяшева. — Это был ее первый большой международный показ, а образ для нее утверждал лично креативный директор Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли. Настя дебютировала на условиях semi-exclusive, это особый статус для начинающей модели. Ну, а следом были показы Miu Miu и Hermès… На одном подиуме с Джиджи Хадид!»

Настя учится в Московском архитектурном институте, любит рисовать, а в модельный бизнес попала совершенно случайно. Крутым поворотом в ее жизни стало предложение в соцсетях от скаута, и вот меньше чем через год она уже дебютировала в Париже.

«Уфа, Башкортостан, сколько же у нас талантливых ребят! — порадовалась Утяшева. — Настя, браво! Пусть всё получится!»

Ранее мы сообщали, что работа уфимского тележурналиста и режиссера Айгуль Усмановой завоевала Гран-при международного фестиваля.