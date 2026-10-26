Подписчиков башкирских госпабликов в «Максе» стало больше миллиона

Аудитория госпабликов в мессенджере «Макс» в Башкирии продолжает расти. За полгода, с 1 апреля по 1 октября, число подписчиков государственных СМИ, ведомств и организаций выросло на 44,3% — сейчас их более 1 млн, по данным минцифры РБ. На этой платформе работает более 5 тыс. республиканских госканалов. Ежемесячно госпаблики посещают в среднем около 600 тыс. человек. В сентябре общее число просмотров новостей превысило 57 млн.

Ранее сообщали: «Макс» начал отлавливать подозрительные ссылки.