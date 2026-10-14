Российский «Мах» начал «отлавливать» подозрительные ссылки

«Мах» начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках. Как пояснили в пресс-службе «Макса», в мессенджере теперь применяется двойная система защиты. При клике по ссылке её анализируют на наличие угроз, и, если она признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением.

Дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, «Безопасный режим» автоматически включается на 24 часа, о чём предупредит бот. При его действии звонить им и добавлять их в чаты могут только контакты из адресной книги. По истечении суток «Безопасный режим» отключится, при желании его можно отключить сразу в настройках.

Ранее сообщали: в Башкирии опробуют внедрение новой госуслуги.