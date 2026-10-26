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15:46 (UTC+5), 26 Октября 2026

Отдыхающим в Башкирии детям из ЛНР провели виртуальную экскурсию по Хатыни

23 октября в рамках профильной смены лагеря «Дружба» Мелеузовского района для отдыхающих детей из Луганской Народной Республики организовали виртуальную экскурсию «Колокола Хатыни. Без срока давности».

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Гульназ Салаватова газета «Путь Октября»
Фото: Гульназ Салаватова | газета «Путь Октября»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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С помощью VR-очков зрители посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и узнали о трагедии деревни и ее жителей, уничтоженной нацистскими карателями в марте 1943 года.

Школьники из Луганской Народной Республики приняли материал близко к сердцу. Были дети, которые не могли досмотреть материал без слез.

«Душераздирающий фильм, эмоционально тяжело, нет слов. Я считаю, что дети не виноваты, также считаю, никто не заслужил оказаться в таких трагических ситуациях. Очень больно смотреть», — поделилась Анастасия Дубенко из города Луганска ЛНР.

«Нам сегодня показали фильм про трагедию деревни Хатынь. Тяжело очень, множество взрывов и пожаров. Очень жаль тех жителей, которые погибли трагически. Такие истории не должны повторяться никогда», — отметила Екатерина Грекова из города Антрацита ЛНР.

Экскурсию организовали Музей истории города Уфы, РО РВИО в Республике Башкортостан в координации с проектом «Архивный десант» Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Москве в Музее современной истории России 29 октября стартует новый авторский проект сотрудника Национального музея РБ Леонида Юлдашева «Большая Медведица: одно небо, одна страна, один народ».

Гульназ Салаватова газета "Путь Октября"
Гульназ Салаватова газета "Путь Октября"
Гульназ Салаватова газета "Путь Октября"
Фото: Гульназ Салаватова | газета "Путь Октября"
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