Отдыхающим в Башкирии детям из ЛНР провели виртуальную экскурсию по Хатыни

С помощью VR-очков зрители посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и узнали о трагедии деревни и ее жителей, уничтоженной нацистскими карателями в марте 1943 года.
Школьники из Луганской Народной Республики приняли материал близко к сердцу. Были дети, которые не могли досмотреть материал без слез.
«Душераздирающий фильм, эмоционально тяжело, нет слов. Я считаю, что дети не виноваты, также считаю, никто не заслужил оказаться в таких трагических ситуациях. Очень больно смотреть», — поделилась Анастасия Дубенко из города Луганска ЛНР.
«Нам сегодня показали фильм про трагедию деревни Хатынь. Тяжело очень, множество взрывов и пожаров. Очень жаль тех жителей, которые погибли трагически. Такие истории не должны повторяться никогда», — отметила Екатерина Грекова из города Антрацита ЛНР.
Экскурсию организовали Музей истории города Уфы, РО РВИО в Республике Башкортостан в координации с проектом «Архивный десант» Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.
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