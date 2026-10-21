Нацмузей Башкирии представит в Москве выставку на тему СВО

Фотопроект представляет собой художественный взгляд фотографа и историка из Башкирии, участника специальной военной операции Леонида Юлдашева на фронтовую жизнь.

40 представленных в экспозиции фотографий сделаны в ДНР и Запорожской области. Проект открывается в Год единства народов России и предваряет юбилейную дату — 5-летие принятия в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«На создание необычных фотографий его вдохновили сплочённость и взаимовыручка людей, беспримерные подвиги сослуживцев, желание скорейшего мира и… созвездие Большой Медведицы — главного ориентира в Северном полушарии. Связующей нитью стал образ звездного неба — грозного, во время отражения воздушных атак врага и чистого, светлого, когда речь идёт о товарищах, семье, родном доме, — объединяющего всех нас на одной Земле», — пояснили в пресс-службе музея.

При этом автор выступает не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником событий. Фотограф рассказывает о защитниках Родины, и одновременно поднимает одну из важнейших тем современности — феномен добровольчества. В ярких и динамичных снимках Юлдашев показывает, что история пишется на передовой — там, где человек с камерой и оружием в руках выбирает быть вместе с Родиной.

Выставку в Москве дополняют артефакты от ЦСН «Барс-Сармат», где служит Леонид Юлдашев. Это дроны, амуниция, снаряжение и личные вещи российских бойцов, новейшие антидроновые системы. Особый интерес представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое оборудование, разработанное и изготовленное специалистами Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат».

Выставка организована Музеем современной истории России совместно с Национальным музеем Республики Башкортостан. Проект реализуется при поддержке Фонда «История Отечества» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Проект смогут увидеть не только в Москве. Одновременно выставка открывается в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле», Донецком республиканском краеведческом музее и Антрацитовском историческом музее.

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