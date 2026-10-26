Названы сроки завершения уборочной кампании в Башкирии

Уборочную кампанию по всем сельскохозяйственным культурам планируют завершить в течение 7-10 дней. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил вице-премьер РБ — глава регионального минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

По его данным, масличные культуры обмолочены более чем на 94%, сахарной свеклы убрано более 99% площадей, картофеля — 96%, а овощей открытого грунта — 83%.

Ранее стало известно, что аграрии Башкирии перевыполнят план по зерну.