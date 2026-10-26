Названы сроки завершения уборочной кампании в Башкирии

Уборочную кампанию по всем сельскохозяйственным культурам планируют завершить в течение 7-10 дней. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил вице-премьер РБ — глава регионального минсельхоза Ильшат Фазрахманов.
По его данным, масличные культуры обмолочены более чем на 94%, сахарной свеклы убрано более 99% площадей, картофеля — 96%, а овощей открытого грунта — 83%.
Ранее стало известно, что аграрии Башкирии перевыполнят план по зерну.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.