Аграрии Башкирии перевыполнят план по зерну

Об этом сообщил вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
«Всего намолочено около 3,4 млн тонн зерна. План минсельхоза России — 2,8 млн тонн зерновых в весе после доработки. По оценке, в текущем году будет собрано более 3 млн тонн — на 7% больше плана», — прокомментировал Фазрахманов.
Лидером по намолоту является Стерлитамакский район (240 тыс. тонн). Также более 150 тыс. тонн намолотили Чекмагушевский, Аургазинский, Кармаскалинский, Мелеузовский и Илишевский районы.
По урожайности лидируют Чекмагушевский и Кармаскалинский районы — более 40 ц/га. В Стерлитамакском районе собирают более 38 ц/га, в Аургазинском — более 36 ц/га.
Напомним, урожай масличных в Башкирии превысил 1 млн тонн.
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