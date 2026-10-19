Урожай масличных в Башкирии превысил 1 млн тонн

По данным министерства сельского хозяйства региона, к 19 октября аграрии убрали 622 тысячи гектаров с масличными культурами и намолотили 1 млн 54 тонны маслосемян. Достижение высоких показателей в этом направлении стало возможным благодаря системной работе по техническому обновлению отрасли и внедрению цифровых технологий в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в минсельхозе Башкирии.
В структуре масличных культур собрано 710 тысяч тонн подсолнечника, 186 тысяч тонн рапса, 82 тысячи тонн льна и 68 тысяч тонн сои. Средняя урожайность масличных составляет 17 центнеров с гектара.
«Урожай масличных ожидаем хороший — более одного миллиона тонн», — прогнозировал ранее вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Уборка главной масличной культуры — подсолнечника — находится сейчас в самом разгаре. На данный момент обмолочено 370 тысяч гектаров, это 76% всего объема.
Напомним, маслоэкстракционные предприятия Башкирии производят порядка 400 тысяч тонн растительного масла в год, что в восемь раз превышает потребности республики в этом продукте.
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.