Урожай масличных в Башкирии превысил 1 млн тонн

По данным министерства сельского хозяйства региона, к 19 октября аграрии убрали 622 тысячи гектаров с масличными культурами и намолотили 1 млн 54 тонны маслосемян. Достижение высоких показателей в этом направлении стало возможным благодаря системной работе по техническому обновлению отрасли и внедрению цифровых технологий в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в минсельхозе Башкирии.

В структуре масличных культур собрано 710 тысяч тонн подсолнечника, 186 тысяч тонн рапса, 82 тысячи тонн льна и 68 тысяч тонн сои. Средняя урожайность масличных составляет 17 центнеров с гектара.

«Урожай масличных ожидаем хороший — более одного миллиона тонн», — прогнозировал ранее вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Уборка главной масличной культуры — подсолнечника — находится сейчас в самом разгаре. На данный момент обмолочено 370 тысяч гектаров, это 76% всего объема.

Напомним, маслоэкстракционные предприятия Башкирии производят порядка 400 тысяч тонн растительного масла в год, что в восемь раз превышает потребности республики в этом продукте.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК.