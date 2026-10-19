Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
18:21 (UTC+5), 19 Октября 2026

Урожай масличных в Башкирии превысил 1 млн тонн

В Башкирии продолжается уборка масличных культур.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

По данным министерства сельского хозяйства региона, к 19 октября аграрии убрали 622 тысячи гектаров с масличными культурами и намолотили 1 млн 54 тонны маслосемян. Достижение высоких показателей в этом направлении стало возможным благодаря системной работе по техническому обновлению отрасли и внедрению цифровых технологий в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в минсельхозе Башкирии.

В структуре масличных культур собрано 710 тысяч тонн подсолнечника, 186 тысяч тонн рапса, 82 тысячи тонн льна и 68 тысяч тонн сои. Средняя урожайность масличных составляет 17 центнеров с гектара.

«Урожай масличных ожидаем хороший — более одного миллиона тонн», — прогнозировал ранее вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Уборка главной масличной культуры — подсолнечника — находится сейчас в самом разгаре. На данный момент обмолочено 370 тысяч гектаров, это 76% всего объема.

Напомним, маслоэкстракционные предприятия Башкирии производят порядка 400 тысяч тонн растительного масла в год, что в восемь раз превышает потребности республики в этом продукте.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru