Глава Башкирии наградил сварщика, победившего на чемпионате в Китае

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии наградил сварщика компании «Транснефть-Урал» Рината Изикаева. В составе команды сварщиков России он стал победителем Международного чемпионата «Кубок дуги — 2026» (Arc Cup International Welding Competition) в Китае.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд электрогазосварщик 6-го разряда удостоен медали «За трудовую доблесть».

«Ринат не раз доказывал свое мастерство на региональном и федеральном уровне. Безусловно, такие люди являются основой нашей республики – талантливые, трудолюбивые и очень патриотичные. Вы большой молодец, мы вами очень гордимся», – отметил Радий Хабиров, вручая награду.

Напомним, путёвку на чемпионат в Китае Ринат завоевал по итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры». Тогда он занял второе место. Работает Изикаев в нефтепроводном управлении филиала акционерного общества «Транснефть-Урал» публичного акционерного общества «Транснефть».