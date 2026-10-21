Сварщик из Башкирии стал победителем международного чемпионата в Китае

Ринат Изикаев из Башкортостана в составе профессиональной команды сварщиков России стал победителем международного чемпионата Arc Cup International Welding Competition — «Кубок дуги – 2026» в Китае. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что Ринат работает в компании «Транснефть-Урал». Он не раз доказывал свое мастерство на региональном и федеральном уровне. Путевку на чемпионат в Китае Ринат завоевал по итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры». Тогда он стал вторым.

«Поздравляю Рината и крепко жму руку. Он подает отличный пример тем молодым ребятам, которые только присматриваются к профессии или делают в ней первые шаги. Я напомню, сварщик — одна из самых востребованных и ценных специальностей в республике, сегодня в нашем банке вакансий — более 1 тысячи рабочих мест», — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.