Жителей Башкирии предупредили о пожарной опасности и тумане

В МЧС по Башкирии предупредили граждан о том, что 26 октября в отдельных юго-восточных районах республики прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, а также туман до 500 м и менее.

Завтра осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Местами туман. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до +2°, днем +8, +13°, местами до +3°.