В Башкирии похолодает до -8°

По данным синоптиков, сегодня, 25 октября, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит +8, +13°.

В понедельник и вторник, 26 и 27 октября, также без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Местами туман. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до +2°, днем +8, +13°, местами до +3°.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии 25 октября ожидаются сильный туман и высокая пожарная опасность.