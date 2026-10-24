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16:00 (UTC+5), 24 Октября 2026

В Башкирии 25 октября ожидаются сильный туман и высокая пожарная опасность 

По данным МЧС по Республике Башкортостан, завтра, 25 октября на территории республики сохраняется неблагоприятные погодные явления.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Прогнозируется туман, в ряде районов видимость на дорогах будет снижена до 500 метров и менее. В отдельных юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за сухой погоды и отсутствия ветра.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. 

Ранее мы сообщали о лесном пожаре в Абзелиловском районе.

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