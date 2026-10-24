В Башкирии 25 октября ожидаются сильный туман и высокая пожарная опасность 

Прогнозируется туман, в ряде районов видимость на дорогах будет снижена до 500 метров и менее. В отдельных юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за сухой погоды и отсутствия ветра.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Ранее мы сообщали о лесном пожаре в Абзелиловском районе.