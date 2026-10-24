В Абзелиловском районе Башкирии потушили лесной пожар

За прошедшие сутки в республике зафиксирован один лесной пожар в Абзелиловском районе. Кроме того, зарегистрировано четыре загорания сухой растительности в Аургазинском, Благоварском, Мелеузовском и Стерлитамакском районах, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Всего с начала 2026 года возникло 36 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 385 загораний сухой растительности на общей площади более 2672 гектара.
В связи с отсутствием осадков в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности, информирует МЧС по РБ. В частности на территории Хайбуллинского района установлен 5-й класс опасности.
Ранее Башгидромет сообщал, что в ближайшие дни осадков к регионе не ожидается.
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