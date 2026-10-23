Синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

На этой неделе погодные условия в Башкортостане определяются мощным антициклоном, сместившимся со Скандинавии. По его периферии на территорию республики смещаются более холодные воздушные массы с арктического побережья. Поэтому фон температур понизился ночью до -3, -8°, днем до +8, +13°, пояснили в Башгидромете.
В выходные дни и в начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, влияние этого антициклона сохранится.
«Характер погоды в республике не изменится. По-прежнему осадков не будет, ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха: в ночные часы -2, -8°, местами до +3°, днем +8, +13°», — говорится в сообщении.
По сведению Гидрометцентра России, с 24 по 28 октября среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 3-4°.
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