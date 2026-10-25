В Уфе на оживленном перекрестке заменят светофоры

В Уфе на пересечении улиц Заки Валиди и Советской специалисты МБУ «Уфагорсвет» устанавливают новые опоры в рамках реконструкции светофорных объектов, сообщает администрация города.

Работы проводятся с использованием спецтехники. Установка опор – один из этапов обновления инфраструктуры перекрёстка, необходимого для дальнейшего монтажа светофорного оборудования. Специалисты выполняют работы, чтобы обеспечить надёжную работу светофоров и повысить безопасность дорожного движения.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе у парка имени Ленина заменят светофоры.