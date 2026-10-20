В Уфе у парка имени Ленина заменят светофоры

В среду и четверг 21 и 22 октября на пересечении улиц Заки Валиди и Советской отключат светофоры — запланирована реконструкция объектов. Об этом сообщили в администрации Уфы. Водителей и пешеходов просят руководствоваться дорожными знаками и правилами приоритета.

На этом перекрёстке начинается квартал с парком им. Ленина — его открыли после реконструкции ко Дню республики.