В Башкирии бизнесмена оштрафовали за забор у пруда

По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, коммерсант огородил берег забором с воротами и установил вывески с платой за проход к воде. Прокуратура напомнила, что по закону береговая полоса любого водоема — это общественное место, доступ к которому должен быть бесплатным и свободным для всех.

В итоге предпринимателя оштрафовали по статье о самовольном занятии водного объекта. После вмешательства надзорного ведомства бизнесмен демонтировал забор.

Ранее жительница Башкирии дважды поверила мошенникам и лишилась денег.