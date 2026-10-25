Жительница Башкирии дважды поверила мошенникам и лишилась денег

История обмана началась еще в 2024 году: ей позвонил лжесотрудник банка и предложил выгодно вложить деньги. Женщина перевела первые 12 тысяч рублей на названный счет, скачала приложение, но вывести средства так и не смогла, а мошенники перестали отвечать.
Спустя два года, в октябре 2026 года, ей снова позвонили те же люди. Они сообщили, что на платформе якобы накопилось 300 тысяч рублей, и прислали ссылку для их вывода. После перехода по ссылке с банковской карты женщины пропали 99 тысяч рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Ранее уфимку наказали за распространение интимных фото ее супруга.
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