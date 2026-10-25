Стало известно, где сотрудники ГАИ Башкирии проводят массовые рейды

По данным ГАИ РБ, сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:
на 1317, 1500 километрах автодороги М-5 «Урал»;
-на 135 километре автодороги Уфа-Оренбург;
-на 101, 206 километрах автодороги Р-240;
-на 204-м километре автодороги Уфа-Белорецк;
-на 103-м километре автодороги Уфа-Янаул.
Основная цель рейдов — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Среди них, управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
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