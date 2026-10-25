Ирек Сагитов случайно стал участником трогательного события в парке Уфы

Будущие родители предложили Иреку Сагитову помочь узнать пол малыша необычным способом — с помощью огнетушителя, и он с радостью согласился разделить этот особенный момент.
Своими впечатлениями вице-премьер поделился в соцсетях, назвав случившееся «по-настоящему доброй, теплой историей о самом главном».
«Искренне поздравляю будущих многодетных родителей и их близких! Пусть в каждом доме всегда звучит счастливый детский смех, а впереди ждет только крепкое здоровье, мир и благополучие», — написал Ирек Сагитов.
Ранее в Москве провели конкурс маленьких мисс Башкортостана.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.