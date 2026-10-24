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18:08 (UTC+5), 24 Октября 2026

В Москве провели конкурс маленьких мисс Башкортостана

В Москве впервые состоялся Всероссийский конкурс красоты и талантов «Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» («Юная дочь Башкортостана»), приуроченный ко Дню народного единства.

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Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Фото: Наиль Сырлыбаев | предоставлено "Башинформу"
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Целью проекта является создание культурного наследия, пропаганда башкирского языка и культуры среди московских детей, сообщили «Башинформу» организаторы конкурса.

В финал конкурса вышли пять участниц, которые были признаны победителями в номинациях:

  • «Интернет-мисс / Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Диана Юлдашбаева,
  • «Тамашасылар һөйөүе» и «3-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Сафия Бадретдинова,
    «2-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Элиза Фикиева, 
    «1-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Азалия Фикиева,
  • «Гран-при Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Дарина Зайнуллина.

В рамках конкурса прошли мастер-классы по башкирскому танцу и актерскому мастерству, а также дефиле под башкирские песни. В составе жюри работали Наиль Сырлыбаев, Гульнара Гафурова и Макс Миран.

Ранее мы сообщали, что уфимка Лина Закирова победила, представляя Россию на конкурсе красоты в Сеуле.

Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Наиль Сырлыбаев предоставлено "Башинформу"
Фото: Наиль Сырлыбаев | предоставлено "Башинформу"
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