В Москве провели конкурс маленьких мисс Башкортостана

Целью проекта является создание культурного наследия, пропаганда башкирского языка и культуры среди московских детей, сообщили «Башинформу» организаторы конкурса.
В финал конкурса вышли пять участниц, которые были признаны победителями в номинациях:
В рамках конкурса прошли мастер-классы по башкирскому танцу и актерскому мастерству, а также дефиле под башкирские песни. В составе жюри работали Наиль Сырлыбаев, Гульнара Гафурова и Макс Миран.
Ранее мы сообщали, что уфимка Лина Закирова победила, представляя Россию на конкурсе красоты в Сеуле.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.