В Москве провели конкурс маленьких мисс Башкортостана

Целью проекта является создание культурного наследия, пропаганда башкирского языка и культуры среди московских детей, сообщили «Башинформу» организаторы конкурса.

В финал конкурса вышли пять участниц, которые были признаны победителями в номинациях:

«Интернет-мисс / Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Диана Юлдашбаева,

«Тамашасылар һөйөүе» и «3-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Сафия Бадретдинова,

«2-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Элиза Фикиева,

«1-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Азалия Фикиева,

«2-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Элиза Фикиева, «1-я вице-мисс Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Азалия Фикиева, «Гран-при Кескәй Башҡортостан ҡыҙы-2026» - Дарина Зайнуллина.

В рамках конкурса прошли мастер-классы по башкирскому танцу и актерскому мастерству, а также дефиле под башкирские песни. В составе жюри работали Наиль Сырлыбаев, Гульнара Гафурова и Макс Миран.

Ранее мы сообщали, что уфимка Лина Закирова победила, представляя Россию на конкурсе красоты в Сеуле.