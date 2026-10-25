Глава Башкирии поздравил работников автотранспорта с праздником

Халим Гайнуллин родом из Илишевского района. После службы в рядах Советской армии в феврале 1982 года пришёл на Уфимское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 — вместе с родным братом-близнецом Халилом. Почти 30 лет Халим Хадимуллинович водит маршрут № 110 «Уфа — Аэропорт», знакомый многим уфимцам и гостям столицы.

Во время пандемии коронавируса Халим Гайнуллин одним из первых перевозил людей, прибывающих из-за границы, из других регионов. А с 2022 года доставляет наших парней к месту прохождения службы в зону СВО и в отпуска — домой. Уже выполнил более 60 таких рейсов.

«Поздравляю Халима Хадимуллиновича и всех его коллег с профессиональным праздником. Желаю доброго здоровья, мира семьям, зелёного света на дорогах!» — написал Глава РБ.

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