Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:37 (UTC+5), 25 Октября 2026

Глава Башкирии поздравил работников автотранспорта с праздником

Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о водителе первого класса Халиме Гайнуллине — почти 45 лет он трудится в «Башавтотрансе».

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хабиров Мах
Фото: Радий Хабиров | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Халим Гайнуллин родом из Илишевского района. После службы в рядах Советской армии в феврале 1982 года пришёл на Уфимское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 — вместе с родным братом-близнецом Халилом. Почти 30 лет Халим Хадимуллинович водит маршрут № 110 «Уфа — Аэропорт», знакомый многим уфимцам и гостям столицы.

Во время пандемии коронавируса Халим Гайнуллин одним из первых перевозил людей, прибывающих из-за границы, из других регионов. А с 2022 года доставляет наших парней к месту прохождения службы в зону СВО и в отпуска — домой. Уже выполнил более 60 таких рейсов.

«Поздравляю Халима Хадимуллиновича и всех его коллег с профессиональным праздником. Желаю доброго здоровья, мира семьям, зелёного света на дорогах!» — написал Глава РБ.

Ранее Каринэ Хабирова представила опыт Башкирии в паллиативной помощи детям.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru