В Уфимском ботаническом саду зацвела сирень

В то время как природа готовится к зиме, в Уфе — настоящее ботаническое чудо. Посетители Южно-Уральского ботанического сада-института могут наблюдать повторное цветение сирени.

Кустарник, который обычно радует бело-лиловыми гроздьями в мае, зацвел повторно из-за аномально теплой и сухой осени.

Ранее, в сентябре подобное явление уже фиксировалось, но октябрьское цветение гораздо более редкое зрелище.

«Успейте, пока держится хорошая погода», — приглашают сотрудники сада.

По прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в республике сохранится контрастная погода: в ночные часы -2, -8°, днем +8, +13°. Осадков не ожидается.