В Уфимском ботаническом саду зацвела сирень

В то время как природа готовится к зиме, в Уфе — настоящее ботаническое чудо. Посетители Южно-Уральского ботанического сада-института могут наблюдать повторное цветение сирени.
Кустарник, который обычно радует бело-лиловыми гроздьями в мае, зацвел повторно из-за аномально теплой и сухой осени.
Ранее, в сентябре подобное явление уже фиксировалось, но октябрьское цветение гораздо более редкое зрелище.
«Успейте, пока держится хорошая погода», — приглашают сотрудники сада.
По прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в республике сохранится контрастная погода: в ночные часы -2, -8°, днем +8, +13°. Осадков не ожидается.
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