В районе Башкирии спасли лебедя, запутавшегося в рыболовной сети

В минэкологии республики поступило обращение от жителей села Болотино Аургазинского района о том, что на местном озере не могут улететь восемь лебедей, а одна птица запуталась в снастях.
Прибывший на место государственный охотничий инспектор освободил птицу от сетей. Лебедь травм не получил. После осмотра птицу выпустили в естественную среду. Сейчас она держится на привычном участке водоема, её состояние оценивается как благополучное.
Министерство природопользования и экологии РБ напоминает: при обнаружении диких животных в населенных пунктах (особенно если они травмированы или больны) необходимо звонить по номеру 112 либо оперативному дежурному Минэкологии по телефону 8 (347) 218-04-30.
Ранее мы писали, что на озере Кандрыкуль собрались около 300 лебедей.
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