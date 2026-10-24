В районе Башкирии спасли лебедя, запутавшегося в рыболовной сети

В минэкологии республики поступило обращение от жителей села Болотино Аургазинского района о том, что на местном озере не могут улететь восемь лебедей, а одна птица запуталась в снастях.

Прибывший на место государственный охотничий инспектор освободил птицу от сетей. Лебедь травм не получил. После осмотра птицу выпустили в естественную среду. Сейчас она держится на привычном участке водоема, её состояние оценивается как благополучное.

Министерство природопользования и экологии РБ напоминает: при обнаружении диких животных в населенных пунктах (особенно если они травмированы или больны) необходимо звонить по номеру 112 либо оперативному дежурному Минэкологии по телефону 8 (347) 218-04-30.

Ранее мы писали, что на озере Кандрыкуль собрались около 300 лебедей.