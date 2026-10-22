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14:44 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Башкирии на озере Кандрыкуль собрались около 300 лебедей

Птицы собираются в стаи перед осенней миграцией.

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Ирина Сабирова Минэкологии РБ
Фото: Ирина Сабирова | Минэкологии РБ
Гульфия Акулова

В природном парке «Кандры-Куль» отмечают, что в этом году молодых птиц стало больше. Сейчас на западном берегу озера отдыхают 276 лебедей, среди них 63 молодые особи. Для сравнения: прошлой осенью на водоеме было 500 взрослых лебедей, а молодняка насчитывалось всего 42.

Такой прирост говорит о благоприятной экологической обстановке. Помимо привычных лебедей-шипунов, здесь можно встретить кликунов и малых лебедей. К концу месяца пернатых станет еще больше, добавили в природном парке. 

Кандрыкуль — второе по величине озеро в республике и ключевая остановка водоплавающих на пути в теплые края. Лебеди начинают улетать в теплые края с наступлением первых устойчивых заморозков, обычно это происходит в конце октября — начале ноября. 

Ранее мы рассказывали, как жительница Башкирии спасла почти слепого лебедя. 

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