В Башкирии на озере Кандрыкуль собрались около 300 лебедей

В природном парке «Кандры-Куль» отмечают, что в этом году молодых птиц стало больше. Сейчас на западном берегу озера отдыхают 276 лебедей, среди них 63 молодые особи. Для сравнения: прошлой осенью на водоеме было 500 взрослых лебедей, а молодняка насчитывалось всего 42.
Такой прирост говорит о благоприятной экологической обстановке. Помимо привычных лебедей-шипунов, здесь можно встретить кликунов и малых лебедей. К концу месяца пернатых станет еще больше, добавили в природном парке.
Кандрыкуль — второе по величине озеро в республике и ключевая остановка водоплавающих на пути в теплые края. Лебеди начинают улетать в теплые края с наступлением первых устойчивых заморозков, обычно это происходит в конце октября — начале ноября.
Ранее мы рассказывали, как жительница Башкирии спасла почти слепого лебедя.
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