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11:04 (UTC+5), 13 Октября 2026

Жительница Башкирии спасла почти слепого лебедя

Птица сама пошла к ней в руки.

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Дмитрий Стрельников центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Фото: Дмитрий Стрельников | центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Караидельском районе развернулась настоящая спасательная операция. Почти две недели травмированный лебедь с почти полностью отказавшим зрением скрывался от людей в местном водоеме. Как рассказал «Башинформу» руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, первыми о травмированной птице сообщили в минэкологии РБ.

«С нами связался охотинспектор минэкологии по Караидельскому району. Он сообщил нам о травмированном лебеде в водоёме Караиделя. Все организованные попытки изловить его не увенчались успехом. Так как заморозков ещё не было и птица находилась в самом водоёме, решение об экстренном нашем выезде туда не принималось», — сообщил Дмитрий Стрельников.

Стоило людям подойти к берегу, как птица тут же уплывала на середину озера. Ситуация изменилась, когда за дело взялась местная жительница Фарида Хафизова.

«Она сообщила, что готова принять птицу, если кто-нибудь её изловит. Все, кто пытался, потерпели неудачу, каждый раз птица, заслышав человека, просто уплывала. Тогда Фарида самостоятельно пошла ловить птицу, даже не представляя, как она будет это делать. В то место, где женщина решила ловить птицу, она сама к ней приплыла и пошла в руки», — рассказал руководитель центра.
Видео: Фарида Хафизова | для центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
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Осмотр спасенного лебедя показал, что правый глаз птицы полностью покрылся бельмом, а левый был сильно воспален. Фарида не просто поймала птицу, но и оказала ей первую помощь прямо на месте: принудительно покормила, сняла основной воспалительный процесс и экстренно доставила в Уфу.

«Птица пройдет обследование, будут произведены все необходимые мероприятия по дальнейшему лечению и реабилитации. После этого она будет возвращена уже полюбившей ее за несколько дней женщине», — добавил Дмитрий Стрельников.

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Дмитрий Стрельников центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Фото: Дмитрий Стрельников | центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
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