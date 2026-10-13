Жительница Башкирии спасла почти слепого лебедя

В Караидельском районе развернулась настоящая спасательная операция. Почти две недели травмированный лебедь с почти полностью отказавшим зрением скрывался от людей в местном водоеме. Как рассказал «Башинформу» руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, первыми о травмированной птице сообщили в минэкологии РБ.
«С нами связался охотинспектор минэкологии по Караидельскому району. Он сообщил нам о травмированном лебеде в водоёме Караиделя. Все организованные попытки изловить его не увенчались успехом. Так как заморозков ещё не было и птица находилась в самом водоёме, решение об экстренном нашем выезде туда не принималось», — сообщил Дмитрий Стрельников.
Стоило людям подойти к берегу, как птица тут же уплывала на середину озера. Ситуация изменилась, когда за дело взялась местная жительница Фарида Хафизова.
«Она сообщила, что готова принять птицу, если кто-нибудь её изловит. Все, кто пытался, потерпели неудачу, каждый раз птица, заслышав человека, просто уплывала. Тогда Фарида самостоятельно пошла ловить птицу, даже не представляя, как она будет это делать. В то место, где женщина решила ловить птицу, она сама к ней приплыла и пошла в руки», — рассказал руководитель центра.
Осмотр спасенного лебедя показал, что правый глаз птицы полностью покрылся бельмом, а левый был сильно воспален. Фарида не просто поймала птицу, но и оказала ей первую помощь прямо на месте: принудительно покормила, сняла основной воспалительный процесс и экстренно доставила в Уфу.
«Птица пройдет обследование, будут произведены все необходимые мероприятия по дальнейшему лечению и реабилитации. После этого она будет возвращена уже полюбившей ее за несколько дней женщине», — добавил Дмитрий Стрельников.
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