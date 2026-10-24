В Башкирии вынесут приговор организаторам подпольного игорного бизнеса

Прокуратура г. Салават направила в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в незаконной организации азартных игр.

По информации республиканской прокуратуры, в июне 2024 года фигуранты организовали подпольный игровой клуб в городе. В результате незаконной деятельности соучастники извлекли доход в размере свыше 1,3 млн рублей.

Деятельность клуба была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обысков изъято 23 системных блока с игровым программным обеспечением и планшет.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанут также 48 сотрудников подпольных казино.