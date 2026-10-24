В Башкирии состоится Слет студенческих отрядов республики

Мероприятие организуют 20 ноября 2026 года в целях развития движения студенческих отрядов в Республике Башкортостан, поддержки инициатив студенческой молодежи, содействия профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодых людей.
Основные организаторы слета - министерство молодежной политики Республики Башкортостан и Башкортостанское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
В период подготовки и проведения слета минспорта РБ займет площадки Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан «Дворец борьбы» на безвозмездной основе.
Министерству просвещения РБ, Госкомитету РБ по науке и высшему образованию поручено обеспечить участие в слете представителей студенческой молодежи образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Республики Башкортостан.
Также в документе даны поручения министерству финансов РБ - по финансированию расходов, министерству здравоохранения РБ - по содействию в организации медицинского сопровождения слета, агентству по печати и СМИ РБ - по освещению мероприятий слета в СМИ.
МВД РБ рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения слета.
Ранее Глава Башкирии отметил, что важно вдохнуть энергию в студенческие отряды.
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