В Башкирии состоится Слет студенческих отрядов республики

Мероприятие организуют 20 ноября 2026 года в целях развития движения студенческих отрядов в Республике Башкортостан, поддержки инициатив студенческой молодежи, содействия профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодых людей.

Основные организаторы слета - министерство молодежной политики Республики Башкортостан и Башкортостанское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В период подготовки и проведения слета минспорта РБ займет площадки Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан «Дворец борьбы» на безвозмездной основе.

Министерству просвещения РБ, Госкомитету РБ по науке и высшему образованию поручено обеспечить участие в слете представителей студенческой молодежи образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Республики Башкортостан.

Также в документе даны поручения министерству финансов РБ - по финансированию расходов, министерству здравоохранения РБ - по содействию в организации медицинского сопровождения слета, агентству по печати и СМИ РБ - по освещению мероприятий слета в СМИ.

МВД РБ рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения слета.

Ранее Глава Башкирии отметил, что важно вдохнуть энергию в студенческие отряды.