Глава Башкирии отметил, что важно вдохнуть энергию в студенческие отряды

Радий Хабиров сегодня на встрече с лидерами студенческого самоуправления рассказал, что важной задачей является вдохнуть энергию в студенческие отряды.

«Это очень важная история — студенческие отряды. Я в первом стройотряде заработал по тем временам четыреста пятьдесят рублей. Это, поверьте, были очень хорошие деньги. С братом поехал в Питер, купил какие-то вещи, погулял в Питере, жил в хорошей гостинице. У меня было пять студенческих отрядов за время обучения. Это возможность для студентов заработать. Не 20 тысяч рублей, не 30 тысяч рублей, зарабатывать надо больше. Я с правительства буду спрашивать, не количество студентов в стройотрядах, а заработную плату в разрезе самых разных видов деятельности. И буду требовать, чтоб каждый год это было чуть больше. Не работает организация — не работайте с ними. Плюс это дополнительная профессия, которая, поверьте, вам всегда пригодится. Я вам честно скажу, я очень хорошо, например, штукатурю. В стройотряде я научился этому», — рассказал Радий Хабиров.

Ранее Радий Хабиров рассказал студентам о поддержке СВО и развитии Башкирии.