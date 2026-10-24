В Башкирии продлили режим «черного неба» 

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который в народе называют «черным небом».

Он будет действовать до 20:00 24 октября, сообщает минэкологии РБ.

По данным Башгидрометцентра, в регионе наблюдается штиль и слабое рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ - промышленных выбросов и выхлопных газов и образованию смога. При режиме «черного неба» промышленные предприятия должны снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

Ранее Башгидромет сообщал, что в ближайшие дни в республике похолодание продолжится, но осадков не ожидается.